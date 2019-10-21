Посольство РФ в Чехии опровергло обвинения в связях со шпионами

Ранее руководитель Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михал Коуделка заявил, что в 2018 году его ведомство вместе с полицией «разгромили и обезглавили» шпионскую сеть, которую якобы пыталась создать в стране российская Федеральная служба безопасности.

По его словам, члены сети хотели атаковать через интернет Чехию и ее зарубежных партнеров.

Также он сообщил, что эта организация входила в более крупную структуру, созданную Россией в других европейских странах. Каких — Коуделка не сказал.

В 2018 году BIS опубликовала ежегодный доклад, в котором говорилось, что Россия и Китай усилили разведывательную деятельность на территории Чехии.