Власть 12 августа 2023, 03:02 Посольство РФ обвинило США в зачистке инфополя от неугодных лиц Посол Антонов: удалив канал Риттера в YouTube, США зачищают неугодных РИА «Новости»

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США проводит зачистки информационного поля от неугодных лиц, в очередной раз демонстрируя двойные стандарты. Такое заявление сделало посольство России в США в своем Telegram-канале, комментируя блокировку бывшего американского разведчика Скотта Риттера на YouTube.

«Это не первая дискриминация борца за свободу слова со стороны глобальных соцсетей. <…> Зачистка информполя от неугодных — очередное проявление двойных стандартов, культивируемых Соединенными Штатами», — сказано в сообщении.

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В диппредставительстве отметили, что Скотт Риттер — один из немногих, кто старается представить американцам альтернативную точку зрения по международной проблематике. Он показывает своей аудитории объективный взгляд на Российскую Федерацию и СВО и «не боится отклониться от вашингтонских методичек».

В одном из последних своих выступлений разведчик заявил, что украинские войска несут сильнейшие потери в ходе контрнаступления. По его словам, попытки ВСУ прорвать оборону не могут увенчаться успехом из-за недостаточной боевой подготовки и отсутствия необходимого военного опыта.