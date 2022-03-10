Посольство России призвало США закончить все работы в области военной биологии

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что обвинения представителей американской администрации в адрес российской стороны о якобы нарушении Россией хим- и биоконвенций нервозными. Он призвал Штаты свернуть работы в сфере военной биологии на постсоветском пространстве.

«Подобные нервозные высказывания американских властей свидетельствуют о серьезной обеспокоенности Белого дома раскрытием истины о проводимых работах по военно-биологической программе у границ Российской Федерации при финансировании США», — заявил Антонов. Его процитировало РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что США надо немедленно закончить незаконную деятельность в области военной биологии на пространстве бывшего Советского Союза. Антонов напомнил, что Штаты должны как можно быстрее уничтожить национальные запасы химического оружия.

Госдепартамент США сделал заявление о том, что у Штатов нет биологических и химических лабораторий на Украине. Госдеп обвинил Россию в наличии у нее активных военно-биологической и военно-химической программ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Соединенные Штаты потратили свыше 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. По данным ведомства, они принимали участи в американской военно-биологической программе.