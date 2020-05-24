Посольство потребовало у Bloomberg извинений за статью с рейтингом Путина

Посольство России в Вашингтоне призвало агентство Bloomberg принести извинения за махинации с рейтингом Владимира Путина в одной из статей, а также разместить реальные показатели доверия российскому президенту.

Об этом дипломаты сообщили в Facebook. Поводом для высказывания стала статья агентства от 21 мая. В материале был опубликован график доверия политикам, составленный по данным ВЦИОМ. Согласно графику, в апреле о доверии Путину заявляли 27% опрошенных.

Посольство отмечает, что реальный уровень доверия президенту, согласно опросам ВЦИОМ, составляет 67,9%.

«Рассчитываем на порядочность редакции. Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию», — сообщили дипломаты.

У ВЦИОМ есть два рейтинга доверия политикам — составленные на основе закрытого и открытого опросов.

В закрытом опросе респондентов спрашивают, кому из предложенного списка политиков они доверяют. В этом случае рейтинг Владимира Путина по состоянию на 17 мая составляет 67,9%.

В открытом опросе, где участников просят самих назвать политиков, которым они доверяют, Владимира Путина упоминают чаще всего — в апреле о доверии ему заявляли 27% опрошенных.