Посольство ответило на отказ голландских депутатов ехать в Россию

Ранее делегация Нидерландов отменила первый с 2008 года визит в Россию. Это произошло из-за запрета на въезд одному из парламентариев — Сьорду Сьордсме из партии «Демократы 66». Сам он связал это с критикой российских властей. Депутаты должны были приехать в феврале 2020 года.

В российском посольстве заявили, что политики «второй раз подряд с осени 2018 года по собственной инициативе захлопывают окно возможностей для возобновления диалога со своими коллегами в Госдуме».

В дипмиссии добавили, что «вся ответственность за негативные последствия подобного шага всецело ложится на нидерландскую сторону».

Ранее стало известно об избрании вице-спикера Госдумы, телеведущего Петра Толстого заместителем председателя ПАСЕ. Толстой участвовал в переговорах по восстановлению полномочий российской делегации. Сейчас он ее возглавляет.