Посольство отреагировало на обвинение российских НИИ в разработке химоружия

Заявление США о том, что российские НИИ занимаются разработкой химического и биологического оружия, беспочвенны. Никаких доказательств представлено не было, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие „наличия весомых оснований полагать“», — сказал дипломат журналистам.

Антонов напомнил, что еще в 2017 году Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что Россия ликвидировала все имевшиеся запасы этих вооружений.

«Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям», — добавил он.

Посол отметил, что «Соединенные Штаты остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ и под различными предлогами затягивают с их уничтожением». И призвал Вашингтон «прекратить искать проблемы там, где их нет».

В среду, 26 августа, власти США внесли в черный список пять объектов российских НИИ, которые, как полагают в Вашингтоне, связаны с программой по производству химического и биологического оружия.