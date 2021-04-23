Владимир Путин подписал указ, который в том числе ограничит найм посольствами и консульствами недружественных стран в России сотрудников на месте. Какое именно государство будет считаться недружественным, решит правительство РФ.

Об этом сообщили на сайте Кремля. Указ «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств» вводит ряд ограничений против недружественных России стран. При этом точный список таких стран поручено определить правительству.

«Ограничить… заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, <…> иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц… трудовых договоров… и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения… с физическими лицами, находящимися на территории РФ», — сказано в документе.

Кроме того, указ постановил прекратить договоры, которые были заключены ранее — если количество таких людей превышает число, которое определило правительство России. при этом указ вступает в силу с момента его официального опубликования. Его действие продлится до отмены установленных им мер воздействия.