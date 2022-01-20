Посол в ЦАР озвучил версию убийства российских журналистов в 2018 году

Российский посол в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов сообщил новые данные об убийстве трех журналистов в этой стране в 2018 году. По его словам, Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R.

Бикантов сообщил РИА «Новости», что россияне ночью без охраны передвигались по трассе Декоа-Сибю».

«По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R», — сообщил Бикантов.

Он напомнил, что 3R вместе 3R с другими бандитскими группировками в декабре 2020 года напала на Банги, тогда погибли мирные жители, но Банги не был взят».

«Армия ЦАР смогла отбросить бандитов от Банги и в начале 2021 года выдавить незаконные вооруженные формирования за границы ЦАР», — отметил дипломат.

Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер-документалист Александр Расторгуев приехали в ЦАР для работы по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского, 30 июля 2018 года их убили.

СК РФ расследует дело об убийстве. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера говорил ранее, что правительство страны делает все возможное для тщательного расследования этого случая.