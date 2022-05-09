Посол в США заявил, что Россия не позволит глумиться над героическим наследием предков

Россия даст решительный отпор попыткам глумления над героическим наследием предков и не допустит возрождения нацизма. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в ходе онлайн-конференции «Бессмертный полк». Его слова процитировало РИА «Новости».

«Наша священная обязанность — сохранить для последующих поколений правду о Победе. Мы не позволим перечеркнуть великие страницы прошлого, не допустим возрождения нацизма», — подчеркнул дипломат.

Антонов отметил, что любые попытки глумления над героическим прошлым России встретят «решительный отпор». Посол напомнил слушателям подвиги российского народа во времена Второй мировой войны. Он выразил признательность соотечественникам в Америке, для которых сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны — не пустой звук.

«Желаю всем благополучия и мирного неба над головой», — заявил Антонов.

Российский президент Владимир Путин поздравил с Днем Победы ветерана Константина Канаки, который проживает в Афинах. В 1942-1942 годах Канаки защищал Севастополь и был награжден медалью «За оборону Севастополя».