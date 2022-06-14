Посол в Армении рассказал о борьбе России с силами, нацеленными на глобальное доминирование

Россия находится на переднем крае борьбы с силами, которые ориентированы на глобальное доминирование и навязывание миру своих интересов. Об этом заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин в ходе приема в честь Дня России. Это обусловлено многонациональностью и открытостью страны к сотрудничеству, считает посол.

Россия нацелена на формирование многополярного мира, в котором сочетаются многообразие цивилизаций, традиций на основе принципов равноправия и взаимоуважения, отметил Копыркин.

«Твердое отстаивание этих принципов выводит Россию на передний край борьбы с теми силами, которые ориентированы на глобальное доминирование, навязывание миру своих исключительных интересов. Особо явственно это проявляется сейчас, когда Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины», — заявил Копыркин.

Посол отметил, что спецоперация была навязана России теми, кто долгое время не прислушивался к мнению РФ в отношении жизненно важных интересов и безопасности страны.