29 ноября 2022, 14:08
Посол России выразил протест Ватикану после слов папы римского о спецоперации
Посол в Ватикане выразил протест из-за слов папы римского о жестокости чеченцев и бурятов
Российский посол в Ватикане Александр Авдеев посетил представителей дипломатической службы этого государства и выразил протест из-за высказываний папы римского Франциска о якобы «жестокостях» со стороны российских военных в рамках спецоперации на Украине Об этом Авдеев заявил РИА «Новости».
«Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа», — сказал Авдеев.Ранее папа римский Франциск сказал в интервью журналу Amerika, что наибольшую жестокость в рамках СВО показали военные, которые воспитаны вне русской традиции. По его словам, речь идет о чеченцах и бурятах.
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Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев ответил понтифику. По его словам, люди с Дальнего Востока более выносливые, а не более жестокие.
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