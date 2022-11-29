Власть 29 ноября 2022, 14:08 Посол России выразил протест Ватикану после слов папы римского о спецоперации Посол в Ватикане выразил протест из-за слов папы римского о жестокости чеченцев и бурятов Unsplash

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Российский посол в Ватикане Александр Авдеев посетил представителей дипломатической службы этого государства и выразил протест из-за высказываний папы римского Франциска о якобы «жестокостях» со стороны российских военных в рамках спецоперации на Украине Об этом Авдеев заявил РИА «Новости».

«Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа», — сказал Авдеев.

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Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев ответил понтифику. По его словам, люди с Дальнего Востока более выносливые, а не более жестокие.

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