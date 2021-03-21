Посол России в США вернулся в Москву и не стал говорить с журналистами

Российский посол в США Анатолий Антонов прилетел в «Шереметьево» в это воскресение. Сразу после приземления он покинул аэропорт, не став общаться с журналистами, которые ожидали его там.

Дипломат Антонов прилетел в российскую столицу из Нью-Йорка примерно в 11:00, однако его не было видно в толпе пассажиров. Он прошел через зал для официальных делегаций, чтобы незаметно скрыться. Затем он направился к своей машине и уехал из аэропорта. Так Антонов ушел от ожидающей его в холле прессы, которая хотела задать вопросы о российско-американских отношениях, рассказало РИА «Новости».

МИД РФ сообщил, что посла пригласили в Москву для обсуждения дальнейших отношений России и Америки. В министерстве настояли, что не заинтересованы в полной деградации отношений между странами.

Ранее президент Соединенных Штатов в эфире телеканала ABC назвал главу Российского государства Владимира Путина «убийцей». Еще он добавил, что руководитель России ответит «за вмешательство» в выборы американского президента в 2020 году.

Путин же в ответ пожелал американскому коллеге здоровья, а также припомнил детскую поговорку и истребление индейцев в США.