Посол России в США привился вакциной Moderna

Посол России в США Анатолий Антонов сделал прививку от коронавируса. Для вакцинации он выбрал американский препарат Moderna, рассказал дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Антонов уточнил, что привился неделю назад. Второй укол ему предстоит сделать через четыре недели.

«Тем самым я просто хочу подчеркнуть, что мы не политизируем проблему вакцин», — заявил он.

Дипломат обратил внимание на необходимость пользоваться возможностью сохранить свое здоровье, если «в стране есть хорошая вакцина».

Конфликты в этой области, подчеркнул Антонов, только наносят ущерб безопасности населения того или иного государства.

Результаты исследований вакцины Moderna впервые опубликовали 16 ноября 2020 года. Ее эффективность по промежуточным итогам третьей фазы испытаний составила 94,5%. В компании заверили, что иммунитет к коронавирусу после применения препарата сохраняется минимум на год.

Российская вакцина «ЭпиВакКорона» защищает организм от SARS-CoV-2 тоже в течение года. Прививка, по мнению ученых, убережет человека и от «британского» штамма вируса.