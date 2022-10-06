Антонов ответил Пентагону на угрозу ударов по Крыму и новым территориям | 360°

Власть 06 октября 2022, 01:09 Поделиться Telegram

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Viber Антонов ответил Пентагону на угрозу ударов по Крыму и новым территориям Посол РФ в США Антонов: Россия будет непреклонно защищать Крым и новые регионы

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Россия будет защищать Крым и новые территории как часть страны в случае возможных ударов, о которых заявил Пентагон. Об этом в эфире Первого канала предупредил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Твердо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны. В этом наши действия будут непреклонны», — заявил российский дипломат.

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Украина может использовать американские реактивные системы залпового огня HIMARS для поражения большинства российских целей, в том числе Крыма, заявили в Пентагоне. Украина попросила у Вашингтона ракеты ATACMS, при этом в Киеве предупредили, что у американской администрации будет право вето при выборе целей для этих боеприпасов.

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Заявление Пентагона о возможности использования Украиной американских РСЗО HIMARS в Крыму подтверждает непосредственную вовлеченность США в военный конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что это «создает чрезвычайно опасную ситуацию».

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