Власть 18 ноября 2022, 23:48 Посол России в Нидерландах назвал решение суда по делу Boeing МН17 политическим заказом Посол России в Нидерландах Шульгин прокомментировал решение суда Гаага по делу Boeing МН17 РИА «Новости»

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Посол России в Нидерландах Александр Шульгин дополнил выводы МИД о решении Окружного суда Гааги по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17в небе Украины. Свое мнение российский дипломат высказал в передаче «Соловьев Live», которую транслировал Telegram-канал «Соловьев».

Гаагский суд учел в своем решении наработки Совместной следственной группы (ССГ), не приняв во внимание альтернативную версию о ракете ВСУ сбившей Boeing, отметил посол. Россию не пригласили в ССГ, при расследовании группа опиралась на материалы со стороны Украины.

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«Что касается работы вот этой пресловутой Совместной следственной группы, то у нас всегда к ее работе были большие вопросы, мы высказывали замечания на этот счет: и однобокий подход, и прямо предвзятый подход», — отметил Шульгин.

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Украина попыталась отвести от себя подозрения и сделала все, чтобы снять с себя ответственность за открытое небо над зоной вооруженного конфликта. Рассуждения о том, что Россия управляла ополченцами говорит о политическом заказе, который исполнил Гаагский суд. Судьи принимали решение под сильным политическим давлением, считает посол.

Политическим заказом решение суда посчитали и в МИД России. В ведомстве выразили сожаление, что Окружной суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду текущей политической конъюнктуре.