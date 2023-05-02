Власть 02 мая 2023, 20:27 Посол России в Дании назвал бредом утверждения СМИ о разведдеятельности рыболовных судов РФ Посол в Дании Барбин: местные СМИ и ряд политиков хотят разрушить отношения РФ с Фарерами РИА «Новости»

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Посол России в Копенгагене Владимир Барбин прокомментировал утверждения местных СМИ о том, что российские рыболовные суда участвуют в разведывательной деятельности. Он назвал эти слухи дезинформационным бредом и заявил, что эту информацию распространяют те, кто хочет разрушить сотрудничество между Россией и Фарерскими островами в сфере рыболовства. Заявление Барбина опубликовал Telegram-канал диппредставительства.

Слухи о разведывательной деятельности российских судов появились после выхода в свет одного из фильмов местных журналистов в цикле «Война в тени». В нем авторы рассказали, что Россия якобы запустила «военную программу», в ходе которой наши суда исследуют дно северных морей. По их мнению, так РФ готовится к серьезному конфликту с западными странами.

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«Только те, кто не знает сути темы или злонамеренно хочет разрушить сотрудничество между Россией и Фарерскими островами в области рыболовства, которое было взаимовыгодным на протяжении десятилетий, могут всерьез обсуждать этот дезинформационный бред», — заявил Барбин.

Он подчеркнул, что наши корабли осуществляют промысел максимально прозрачно, и власти страны контролируют это. Российские рыболовецкие суда регулярно инспектируют как в открытом море, так и в портах.