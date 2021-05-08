Строительство «Северного потока — 2» должно завершиться к концу сентября, когда в Германии пройдут всеобщие выборы. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Очень надеюсь, что он будет готов к всеобщим выборам», — сказал посол изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland.

На этих выборах канцлер Германии Ангела Меркель не будет выдвигать свою кандидатуру, в стране впервые за 16 лет появится новый глава правительства.

По словам Нечаева, сроки завершения проекта зависят от погоды.

«Работы ведутся, осталось освоить почти 100 километров», — уточнил дипломат.

Всеобщие (парламентские) выборы назначены на 26 сентября. На них изберут новый состав бундестага — однопалатного парламента, в котором заседают 709 человек. Депутаты затем проголосуют за нового канцлера.

В январе российский вице-премьер Александр Новак говорил, что «Северный поток — 2» готов на 95%. В «Газпроме» планировали запустить трубопровод уже в этом году.

Тогда же Bloomberg писал со ссылкой на график работ, что укладку трубопровода в территориальных водах Дании должны завершить в конце мая, после чего трубоукладчик будет работать в германских водах.