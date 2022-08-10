Посол России посчитал призыв премьера Эстонии запретить выдачу виз россиянам националистическим

Предложение премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить выдавать россиянам туристические визы в страны Евросоюза является националистическим. Такое заявление посол РФ в Эстонии Владимир Липаев сделал в эфире телеканала «Россия 24».

«То, что это националистическое заявление, — это совершенно однозначно. Но надо сказать, что госпожа Каллас уже не первый раз делает подобные громкие заявления, она позиционирует себя как политик европейского масштаба, у нее большие амбиции на будущее, и она считает необходимым напоминать о себе время от времени вот такими декларациями», — сказал Липаев.

Дипломат отметил, что антироссийская линия в политике Эстонии, вероятно, продолжится. По его мнению, на теме России Каллас уже увеличила рейтинг своей партии в полтора раза.

Посол заявил, что призыв премьера Эстонии об отказе выдачи виз россиянам — нарушение права.

«Призыв премьера Эстонии ограничить свободу передвижения для россиян является отказом Эстонии от соблюдения собственного законодательства и собственных обязательств в рамках международного права», — подчеркнул Липаев.

Он напомнил, что Эстония 21 октября 1991 года присоединилась к Международному пакту о гражданских и политических правах, поэтому обязана выполнять его нормы.

Ранее Каллас выступила за запрет выдачи гражданам РФ туристических виз в страны Евросоюза. Посещение Европы она назвала привилегией.