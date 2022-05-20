Посол России Корчунов заявил о готовности возобновить диалог в Арктическом совете
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что диалог в рамках Арктического совета можно возобновить. Об этом сообщил ТАСС.
По данным RT, такое заявление он сделал на брифинге по первому году председательства России в Арктическом совете.
«Россия выражает готовность к возобновлению диалога в высоких широтах», — заявил Корчунов.
Он отметил, что возвращение Арктического совета к полноценной работе соответствует интересам всех стран.