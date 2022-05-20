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    20 мая 2022, 18:09

    Посол России Корчунов заявил о готовности возобновить диалог в Арктическом совете

    Дарья Морозова

    Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что диалог в рамках Арктического совета можно возобновить. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным RT, такое заявление он сделал на брифинге по первому году председательства России в Арктическом совете.

    «Россия выражает готовность к возобновлению диалога в высоких широтах», — заявил Корчунов.

    Он отметил, что возвращение Арктического совета к полноценной работе соответствует интересам всех стран.