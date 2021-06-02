Посол РФ высказался о возможности заключить с Китаем формальный союз

Российский посол в КНР Андрей Денисов прокомментировал возможность заключения формального союза между РФ и Китаем. Дипломата процитировал РБК.

По мнению Денисова, заключение подобного союза между Пекином и Москвой является не самой оптимальной стратегией. Посол пояснил, что оно идет вразрез с концепцией построения полицентричного мира. «Утро.ру» напомнило, что сейчас отношения обеих стран характеризуется как партнерство.

«Прежде всего, наше взаимодействие не направлено против третьих стран, о чем указывается в договоре, а внешняя политика обоих государств не строится на логике блокового подхода и конфронтации с кем бы то ни было», — обратил внимание Денисов.