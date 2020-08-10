Посол РФ в США объяснил, как Вашингтон пытается «похоронить» договор СНВ-III

Посол РФ в США Анатолий Антонов объяснил, как Вашингтон пытается «похоронить» договор СНВ-III о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Он пояснил, что Штаты настаивают на присоединении к соглашению Китая. Против этого выступают как Россия, так и КНР. В Пекине заявили, что размеры ядерного арсенала китайской стороны несравнимы с теми же показателями США и РФ. По мнению представителей нашего МИД, таким образом Соединенные Штаты хотят свести на нет действующий СНВ-III.

«С американской стороны делаются попытки увязать вопрос продления ДСНВ с вопросами, которые не имеют отношения к его предмету, к его содержанию. В частности, речь идет о выработке контрольно-ограничительных мер в отношении военных программ КНР, против чего, как известно, китайцы решительно возражают», — процитировал Антонова сайт RT.

Как он считает, США пытаются избежать продления договора, сохранив при этом лицо и переложив ответственность на Россию и Китай.