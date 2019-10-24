Посол РФ оценил желание конгресса США признать «Азов» террористами

«Инициатива ряда американских законодателей, заинтересовавшихся, почему неонацистское формирование „Азов“ не включено в список террористических организаций госдепа, безусловно заслуживает внимания», — заявил он.

Антонов отметил, что конгресс вслед за спецслужбами США начинает осознавать угрозу, которую представляют «Азов» и контактировавшие с ним американцы. По его мнению, закрывать глаза на эту опасность все сложнее.

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Посол напомнил о реабилитации на Украине пособников Третьего Рейха, переименовании улиц в честь преступников, возведении им памятников, преследовании священников канонической православной церкви. Кроме того, он предложил вспомнить про недавнее выступление премьер-министра Украины Алексея Гончарука на киевском концерте группы «Сокира Перуна», отрицающей Холокост.

Подобные действия украинских властей нельзя оставлять без реакции, уверен Антонов. В противном случае произойдет как в Латвии, где министр обороны Артис Пабрикс публично начал называть подразделения Ваффен-СС героями.

«Призываем официальный Вашингтон, общественные и правозащитные организации дать, наконец, соответствующую оценку неонацистским тенденциям на Украине и странах Балтии», — подытожил Антонов.

Посол также дал конгрессу рекомендации. В первую очередь стоит поддержать проект резолюции Генассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». В свое время ее предложила Россия, проект одобрило большинство государств-членов ООН.

Сначала «Азов» сформировался из добровольцев и финансировался частными лицами. Однако потом власти Украины заявили, что незаконным вооруженным формированиям в стране не место. Поэтому они включили «Азов» в состав Вооруженных сил страны.

СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона «Азов». Их подозревают в хищениях людей, истязаниях, применении запрещенных средств и методов ведения войны.