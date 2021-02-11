Посол РФ: о планах администрации США в отношении Сирии говорить пока рано

Посол России в САР Александр Ефимов обсудил с РИА «Новости» возможную политику США в отношении Сирии после прихода Джо Байдена в Белый дом.

«Я полагаю, что о планах американской администрации в отношении Сирии говорить пока рано», — цитирует дипломата RT.

Он усомнился, что Штаты пересмотрят свою тактику в делах, касающихся Сирии. По мнению Ефимова, американские партнеры продолжат давить на Дамаск. Поэтому рассчитывать на какие-то позитивные изменения в этом вопросе не стоит.