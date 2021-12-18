Посол РФ Антонов обвинил США в нарушении красных линий по Украине

Гипотетическое членство Украины и Грузии в НАТО выходит за «красные линии» национальных интересов России. При этом государство никому не угрожает. Об этом заявил в интервью американскому еженедельнику Newsweek посол РФ в США Анатолий Антонов.

По словам Антонова. обвинения в «агрессивных планах» в отношении Украины, выдвигаемые в адрес России, являются «абслютно безосновательной пропагандой».

«Я хотел бы напомнить, что Россия имеет все права свободно перемещать войска по своей территории и проводить тренировочную деятельность. Мы никому не угрожаем. Риторика западной прессы и американских чиновников об агрессивных планах абсолютно безосновательна», — заявил дипломат.

Он также заявил, что милитаризация Украины, происходящая при участии НАТО, размещение западных войск на территории страны и гипотетическое членство в Североатлантическом альянсе неприемлемы для РФ.

«Такие шаги выходят за красные линии наших национальных интересов», — сказал Антонов.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что российские власти серьезно рассматривают план по вторжению на Украину. При этом они еще не приняли решений о дальнейших действиях.