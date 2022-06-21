Посол ЕС Маркус Эдерер прибыл российский МИД из-за решения Литвы запретить транзит некоторых товаров в Калининградскую область. О том, что машина дипломата подъехала к зданию на Смоленской площади в Москве, сообщило РИА «Новости».

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что послу Евросоюза выдвинуты условия.

Литовские железные дороги сообщили компании «Калининградские железные дороги» о прекращении транзита товаров, которые попали под санкции Евросоюза, с 18 июня.

Алиханов сказал, что паромный комплекс Калининградской области сможет справиться с новыми грузами на фоне решения Литвы. Перевозка нефтепродуктов через Литву в регион продолжается, транзит неограничен до 10 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что решение Литвы является беспрецедентным и незаконным.