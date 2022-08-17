Посол Антонов заявил о параличе диалога между Россией и США

Отношения России и США находятся сейчас на самом низком уровне. Диалог двух стран практически полностью парализован, что ведет к серьезным рискам и росту нерешенных глобальных проблем. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат подчеркнул, что сегодня американцы устали от антироссийской риторики, но этого явно недостаточно, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Все осложняет официальная пропаганда США, которая демонизирует власти России, а также тех, кто имеет хоть какое-то отношение к стране.

«Не только россиян, но и проживающих здесь [в США] соотечественников подвергают дискриминации за принадлежность к России, запугивают, преследуют, угрожают. К сожалению, разорваны культурные, научные, образовательные связи», — заявил Антонов.

Он подчеркнул, что ситуация в отношениях двух стран прискорбная. Все пути к взаимодействию, которые выстраивались несколько последних лет, полностью разрушены, ведутся только единичные контакты.

«Российско-американский политический диалог сегодня парализован. В результате страдают даже те сферы, которые представляют взаимный интерес для двух стран», — заявил глава российского посольства.

Антонов напомнил, что в конце июля впервые более чем за полгода прошли телефонные переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Посол отметил, что только при взаимодействии России и США сегодня можно решить глобальные проблемы, которые касаются всего мира. Он напомнил, что об этом же говорил президент России Владимир Путин на Московской конференции по международной безопасности.

По словам дипломата, сохранившимися областями взаимодействия России и США остаются ограничения оружия массового уничтожения, работа по стабилизации ситуации в Сирии и космическая сфера.

Антонов отметил, что Россия ждет от США признания и уважения своих национальных интересов и готовности к равноправному диалогу на взаимоуважительной основе.