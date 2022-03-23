Посол Антонов сравнил украинских радикалов с фашистами Второй мировой войны

Радикальные боевые группировок на Украине используют тактику фашистов времен Второй мировой войны. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов, комментируя реплику пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о якобы совершаемых российскими вооруженными силами военных преступлений на Украине. Слова посла опубликованы в Telegram-канале российского диппредставительства.

По словам Антонова, удары российских ВС направлены исключительно против военной инфраструктуры Украины, чего не скажешь о противоположной стороне.

«В свою очередь радикальные украинские группировки используют тактику фашистов во время Второй мировой войны. Прикрываясь женщинами и детьми в качестве живого щита, нацисты устанавливают в жилых кварталах ракетные системы залпового огня, из которых ведут огонь по российским военнослужащим. Применяют ракеты „Точка-У“, оснащенные кассетными боеприпасами против мирных жителей. Препятствуют гражданскому населению покинуть районы боевых действий, проводя насильственную мобилизацию», — заявил посол.

Также посольство РФ с США обвинило американские власти в преднамеренном затягивании уничтожения химического оружия и призвало довести процесс до логического завершения в ближайшие дни. Российские дипломаты подчеркнули, что Москва ликвидировала свои запасы еще в 2017 году.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что украинские радикалы готовы устроить провокации с использованием опасных химикатов. Он рассказал, что Россия предупреждала западных партнеров, что боевики доставили контейнеры с токсичными химвеществами в здание школы в деревне Котлярово в Николаевском районе. По словам Полянского, запланировано, что эти контейнеры будут взорваны, когда российские ВС приблизятся к этому населенному пункту.