Посол Антонов пообещал гарантировать безопасность судам с украинским зерном

Россия готова предоставить гарантии безопасности движению судов с зерном из украинских портов и не использовать открытые коридоры в интересах спецоперации. Об этом написал в статье для издания National Interest посол России в США Анатолий Антонов.

В своем материале он также отверг обвинения в том, что Москва препятствует судоходству и ответно обвинил власти Украины в создании помех. По его словам, Киев установил порядка 420 мирских мин устаревшей конструкции.

«Успех может быть достигнут только при условии, что украинские власти согласятся конструктивно сотрудничать по этому вопросу. Им следует начать с уборки мин, которые они установили. <…> Россия гарантирует безопасность таких маршрутов и не будет использовать их в интересах специальной операции. С нашей стороны препятствий нет. Мяч сейчас на стороне Киева», — подчеркнул Антонов.

Кроме того, Антонов предложил для вывоза зерна из Украины использовать порты на Черном и Азовском морях, находящиеся под контролем РФ, а также сухопутные маршруты, включая маршрут через Белоруссию.

Ранее глава военно-гражданской администрации Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко сообщил, что порт в городе восстановлен и готов к отправке зерна.