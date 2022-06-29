Посол Антонов оценил новые антироссийские санкции США

Новые санкции США в отношении России, касающиеся в том числе оборота золота и промышленного экспорта, нарушают существующие правила для всех экономик. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Текст ответа размещен в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Рынки видят, что действия американских властей носят непредсказуемый характер, сеют хаос и панику. Отечественная промышленность играет существенную роль в глобальном хозяйстве. Новые барьеры, коснувшиеся в том числе оборота золота и промышленного экспорта, нарушают сложившиеся правила игры для всех экономик», — подчеркнул российский дипломат.

Он отметил, что разрыв США и их союзниками экономических связей с Россией «до предела обострил имевшиеся в мировой экономике кризисные явления».

«Повсеместно наблюдаются снижение деловой активности, разрушение транспортно-логистических цепочек, замедление инвестиционных потоков, проблемы на рынке труда, падение реальных доходов бизнеса и населения», — заявил Антонов.

При этом от антироссийских ограничений страдают и сами США. Например, рост потребительских цен там установил антирекорд за последние 40 лет.

Министерство финансов США 28 июня расширило санкции в отношении РФ. В санкционные списки были внесены еще 50 физических лиц и более 110 организаций. Кроме того, был введен запрет на импорт золота из России. Американское Министерство торговли внесло в свой санкционный список 36 организаций, представляющих Россию, Китай и ряд стран Европы и Азии.