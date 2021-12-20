Пособия на детей и техосмотр можно будет оформить на «Госуслугах» в 2022 году

Значительно больше полезных функций появится на сайте «Госуслуги» в 2022 году. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Там появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Постановление об этом подписано», — передало слова премьера РИА «Новости».

В список новых функций войдут оформление ряда пособий на детей, проведение технического осмотра автомобилей, возможности загрузить налоговую декларацию и зарегистрировать права на недвижимость.

Мишустин объяснил, что все эти функции вводятся исключительно для удобства россиян. Он напомнил, что раньше подобный сервис предоставляли только сайты самих субъектов или профильные ведомства, или же вообще получить их в электронной форме было невозможно.

Теперь, по словам главы Кабинета министров, регионы смогут на одной площадке разместить различные дополнительные сервисы. Например, возможности аттестовать школьных учителей или оформить заявку на социальное обслуживание или даже предоставление бесплатного жилья.