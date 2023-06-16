Власть 16 июня 2023, 16:01 Пособия на детей должны быть дополнительным доходом, а не зарплатой Президент Путин заявил, что пособия на детей не должны заменять зарплату Freepik

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Президент России Владимир Путин предложил расширить условия выплат пособий на детей. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на ПМЭФ-2023.

Он подчеркнул, что работать человеку должно быть выгодно, а государственная поддержка — это дополнительный доход, а не замена зарплаты. Путин предложил выплачивать пособия на детей в течение всего времени, на который они были назначены.

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«Независимо от того, увеличился доход семьи или нет», — заявил президент.

Глава государства также поручил на законодательном уровне закрепить понятие «частичная занятость», чтобы семьи с детьми-инвалидами получали дополнительную поддержку.

Ранее Путин рассказал, что за год из-за черты бедности вышли 1,7 миллиона россиян. Он подчеркнул, что Россия держит курс на социальную справедливость.