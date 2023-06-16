16 июня 2023, 16:01
Пособия на детей должны быть дополнительным доходом, а не зарплатой
Президент Путин заявил, что пособия на детей не должны заменять зарплату
Президент России Владимир Путин предложил расширить условия выплат пособий на детей. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на ПМЭФ-2023.
Он подчеркнул, что работать человеку должно быть выгодно, а государственная поддержка — это дополнительный доход, а не замена зарплаты. Путин предложил выплачивать пособия на детей в течение всего времени, на который они были назначены.
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«Независимо от того, увеличился доход семьи или нет», — заявил президент.
Глава государства также поручил на законодательном уровне закрепить понятие «частичная занятость», чтобы семьи с детьми-инвалидами получали дополнительную поддержку.
Ранее Путин рассказал, что за год из-за черты бедности вышли 1,7 миллиона россиян. Он подчеркнул, что Россия держит курс на социальную справедливость.
Выплаты в России
Владимир Путин
ПМЭФ-2023
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