16 июня 2023, 19:56
«Посмотрим, что будет». Путин предложил сжечь американскую военную технику
Путин заявил, что США вместо контактов с Россией выбрали поставку техники Украине
Американская сторона не стала налаживать контакты с Россией, а предпочла поставлять военную технику киевскому режиму. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на ПМЭФ-2023.
«Сожжем ее — посмотрим, что будет дальше», — заявил глава государства.
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Российский лидер напомнил, что немецкие боевые танки третьего поколения уже горят на Украине. С американскими истребителями F-16 будет так же, сказал он. Президент также добавил, что западные страны не захотели говорить с Россией, но «они захотят, а мы уже посмотрим».
Во время выступления на форуме Путин также добавил, что у РФ больше ядерного оружия, чем у стран НАТО. Но Россия не будет сокращать запасы, несмотря на просьбы военно-политического блока, объединяющего большинство стран Европы, США и Канаду.
Ранее Путин указал на втягивание НАТО в конфликт на Украине.
Владимир Путин
ПМЭФ-2023
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