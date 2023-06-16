Власть 16 июня 2023, 19:56 «Посмотрим, что будет». Путин предложил сжечь американскую военную технику Путин заявил, что США вместо контактов с Россией выбрали поставку техники Украине

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Американская сторона не стала налаживать контакты с Россией, а предпочла поставлять военную технику киевскому режиму. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на ПМЭФ-2023.

«Сожжем ее — посмотрим, что будет дальше», — заявил глава государства.

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Российский лидер напомнил, что немецкие боевые танки третьего поколения уже горят на Украине. С американскими истребителями F-16 будет так же, сказал он. Президент также добавил, что западные страны не захотели говорить с Россией, но «они захотят, а мы уже посмотрим».

Во время выступления на форуме Путин также добавил, что у РФ больше ядерного оружия, чем у стран НАТО. Но Россия не будет сокращать запасы, несмотря на просьбы военно-политического блока, объединяющего большинство стран Европы, США и Канаду.

Ранее Путин указал на втягивание НАТО в конфликт на Украине.