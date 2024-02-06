Власть 06 февраля 2024, 21:37 Послу Израиля указали на неприемлемые оценки политики России МИД РФ: посла Израиля Гальперин уведомили о негативной реакции на ее интервью РИА «Новости»

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Посла Израиля в РФ Симону Гальперин в МИД проинформировали о негативной реакции ведомства на ее высказывания в интервью о внешней и внутренней политике России. Российское внешнеполитическое ведомство выпустило сообщение о визите посла, которое опубликовали на сайте.

Посла проинформировал специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов. Поводом для негативной реакции послужило интервью, которое Гальперин дала изданию «Коммерсант». В нем посол дала «искаженные интерпретации и неприемлемые оценки» российской внешней и внутренней политики.

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В сообщении подчеркнули, что в Москве «неизменно нацелены» на конструктивные отношения с Израилем, основанные на взаимном уважении и учете интересов друг друга.

О вызове посла Гальперин в российский МИД стало известно днем 6 февраля. Высказывания диппредставителя Израиля назвали неудачным началом миссии.