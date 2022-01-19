Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская не станет послом в Кабо-Верде в связи с личными обстоятельствами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел.

Сама Поклонская в интервью ТАСС подтвердила, что ее вступление в должность посла в Кабо-Верде отменено в связи с личными обстоятельствами.

«Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. <…> Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», — заявила она.

Указ о назначении Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде президент России Владимир Путин подписал в октябре прошлого года. Бывший депутат призналась, что давно хотела построить дипломатическую карьеру.

При этом спустя месяц после назначения в африканскую страну Поклонская так и не улетела. Она объяснила заминку тем, что Министерство иностранных дел проводит необходимые процедуры по трудоустройству.

До назначения Поклонской послом в Кабо-Верде она занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва. До избрания в нижнюю палату российского парламента Поклонская была прокурором Крыма.