«Интерфакс»: Борис Грызлов станет новым послом РФ в Белоруссии

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов станет послом России в Белоруссии. Об этом сообщил «Интерфакс».

Сообщается, что кандидатура уже одобрена профильным комитетом Госдумы по делам СНГ. Занять новую должность Грызлов может уже в этом месяце.

Грызлов занимает пост представителя России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины с декабря 2015 года, а также должность председателя Высшего совета «Единой России», написал сайт kp.ru.