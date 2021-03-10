Масочный режим и ограничения на проведение массовых мероприятий могут сохраниться в Москве и после окончания весны. Большинство изоляционных мер власти столицы уже отменили в январе–феврале. Оставшиеся, скорее всего, отменят уже весной.

Об этом ТАСС сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, власти столицы ориентируются на темпы вакцинации и уровень коллективного иммунитета.

«Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше», — сказал Собянин.

Он также отметил, что город за время пандемии получил опыт принятия за сутки или с помощью единственного телефонного звонка управленческих решений, на разработку которых раньше требовались месяцы или годы.

«В обычные времена мы имеем разный масштаб решаемых задач, разную скорость принятия решений и серьезно отличающиеся подходы к возникающим проблемам. Плюс к этому огромное количество норм и правил, регламентирующих буквально каждый наш шаг, что порой создает неразрешимые проблемы», — сказал мэр.

В Госдуме предположили, что масочный режим в России в закрытых помещениях с большим скоплением людей сохранится до осени. Вплоть до выработки коллективного иммунитета.