Перечислены случаи, когда можно управлять машиной после алкоголя

Управлять машиной после употребления алкоголя можно только в исключительных случаях. В частности, если вы можете подтвердить справкой от врача, что вам необходимо по состоянию здоровья употреблять лекарство, содержащее спирт.

Об этом агентству экономических новостей «Прайм» рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. Он добавил, что аналогичным образом придется доказывать необходимость приема лекарств, которые вызывают выделение в кровь веществ, аналогичных приему алкоголя. Юрист напомнил, что многие сердечники принимают корвалол, из-за которого имеют проблемы с сотрудниками ГИБДД.

Он подчеркнул необходимость иметь при себе разрешительную справку от врача, так как гаишники вряд ли поймут водителя, если он попытается объяснить им ситуацию на месте.

«Более того, даже при наличии подобной справки вас тоже, скорее всего, не поймут и отправят на освидетельствование. В дальнейшем вы только в суде сможете доказать, что данные промилле, которые показали анализы, были вызваны именно приемом медицинских препаратов», — предупредил Петропольский.

По его мнению, при расчете времени, достаточного для выведения из организма алкоголя, надо принимать во внимание скорость обмена веществ, массу тела и физическое состояние выпившего человека. В среднем, алкоголь выводится через четыре часа, но в некоторых случаях может пройти не менее 20 часов.

Петропольский предупредил, что не стоит переносить законодательные нормы Мальты или США в российскую действительность. В этих странах допускается содержание алкоголя в крови в 0,8 промилле. В России такое недопустимо в принципе.

«Если вы попадаете под какие-то исключения, то необходимо иметь при себе соответствующие документы, подтверждающие, что ваш случай — исключительный, и наличие промилле у вас в крови вызвано именно приемом лекарственных препаратов», — резюмировал юрист.

В марте сотрудники ГИБДД и общественники Алтая развенчали мифы, популярные среди водителей. Они опытным путем доказали, что употребление кваса или кефира не показывает наличие этанола в дыхании при использовании алкотестеров.