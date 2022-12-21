Власть 21 декабря 2022, 02:11 Послания Путина Федеральному собранию в 2022 году не будет — СМИ «Коммерсант»: послания Путина Федеральному собранию в 2022 году не будет РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в 2022 году не будет выступать с посланием Федеральному собранию. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в администрации президента начинали подготовку к выступлению, но масштабную работу над текстом так и не запустили.

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«[У экспертов] спрашивали: что бы вы считали целесообразным видеть в послании. Это прямо предпредподготовка», — отметил один из источников.

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Еще один представитель администрации заявил, что глава государства сможет выступить перед парламентариями, когда будет ясна обстановка в зоне проведения спецоперации. Послания Путина всегда связаны с картиной будущего, но сейчас прогнозы по боевым действиям сделать сложно. С этим согласился и политолог Александр Асафов. Он подчеркнул, что в послании президент говорит о том, что будет и ставит перед Федеральным собранием конкретные задачи.

«Это не отчетное мероприятие. И учитывая ту динамичную повестку, которая сейчас действительно присутствует, думаю, и было принято решение отложить его на поздний срок», — сказал эксперт.

Журналисты писали, что Путин может выступить с посланием 27 декабря, но его пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Он призвал прекратить гадать на кофейной гуще.