От автобусов до МКС. Послание Путина покажут по всей России и в космосе

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию покажут во всех регионах России, а также в космосе, на МКС. Показы обеспечит Общероссийский народный фронт (ОНФ).

«Обращение главы государства при технической поддержке госкорпорации „Роскосмос“ увидят на борту Международной космической станции. Космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка будут с интересом наблюдать за тем, что скажет президент. Россияне увидят послание и на горе Эльбрус, в аэропортах, больницах, библиотеках, общественном транспорте», — сообщили в пресс-службе ОНФ.

Обращение президента покажут во всех регионах. Например, жители Астрахани смогут увидеть его на большом экране, расположенном на здании филармонии. Там же послание президента будут транслировать по радио в маршрутных такси. В Адыгее речь президента перед парламентом покажут во всех поликлиниках и МФЦ.

В Нижнем Новгороде выступление Путина можно будет прослушать на большом стадионе, в Челябинске — в Государственном историческом музее Южного Урала, где хранится знаменитый метеорит. В Санкт-Петербурге послание президента покажут в кинотеатре «Восход».

В Москве обращение главы государства будет показано на фасаде гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здании «Дома книги», кинотеатра «Октябрь» и дома № 28 на Новом Арбате, ТЦ «Ереван-Плаза», а также в аэропортах. В вагонах московского метро будут транслировать ролики и изображения с цитатами президента.

Владимир Путин 15 января обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Встреча пройдет в «Манеже». Начало — в 12:00. «360» будет вести трансляцию на сайте и в соцсетях.