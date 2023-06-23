Власть 23 июня 2023, 06:52 Посла Украины в Белоруссии внезапно уволили Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку посла в Белоруссии Игоря Кизима РИА «Новости»

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Посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима без объяснения причин отправили в отставку. Президент Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении. Документ опубликовали на сайте украинского лидера.

«Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь», — приказал Владимир Зеленский.

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Указ датируется 22 июня. Причину увольнения посла публично не объявляли. Игорь Кизим занимал эту должность с февраля 2017 года.

Журналисты выяснили, что под его руководством посольство занималось вербовкой наемников. Осенью 2022 года дипломата вызвали в МИД Белоруссии из-за планов украинских войск ударить по стране, еще раньше ему вручили ноту протеста из-за антибелорусских акций возле посольства в Киеве.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Запад в подготовке госпереворота в республике. По его словам, противники нынешнего режима используют для этого нацформирования.