Власть 11 апреля 2023, 14:19 Посла США вызовут в Госдуму для разговора о биолабораториях на Украине Володин поручил пригласить в Госдуму посла США для обсуждения биолабораторий на Украине РИА «Новости»

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Посла США в России Линн Трейси пригласят в Государственную думу для обсуждения деятельности американских биолабораторий на Украине. Соответствующее поручение отдал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его слова привел ТАСС.

На пленарном заседании 11 апреля депутаты рассмотрели доклад о деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины.

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«Это неуважение. Декларирующая стандарты демократии страна не только их нарушает сама, но и делает все для того, чтобы их не существовало», — заявил Володин.

Он подчеркнул, что ответственность за неявку Виктории Нуланд лежит на американском после.

«Пусть ответит перед представителями народа, перед комиссией», — сказал Володин.

Минобороны России сообщало, что украинские власти начали набирать новых специалистов для работы в биолабораториях США. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов уточнял, что речь в том числе идет о разработке оружия массового поражения, писал RT.