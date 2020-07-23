Посла России вызвали в МИД Эстонии

«Сегодня я дал распоряжение вызвать посла России и выразить соответствующий протест», — сказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции правительства.

По его словам, заявления Петрова не идут на пользу двусторонним отношениям, написала «Свободная пресса».

Он также добавил, что коллеги из России многократно говорили, что Латвия, Литва и Эстония присоединились к СССР по взаимному согласию.

«Я полностью отвергаю это заявление. Оно не отвечает историческим фактам», — заявил Рейнсалу.

В российском посольстве подтвердили, что Петрова вызвали в МИД Эстонии.

Ранее посольство в Таллине опубликовало комментарий департамента информации и печати МИД России, приуроченный к 80-летию вступления Латвии, Литвы и Эстонии в состав Советского Союза. В нем говорилось, что позиция Москвы по данному вопросу хорошо известна. Она основана на исторических реалиях того времени, архивных документах и фактах.