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    23 июля 2020, 18:14

    Посла России вызвали в МИД Эстонии

    Алена Макаренко

    Российского посла в Эстонии Александра Петрова вызвали в МИД республики из-за публикации о добровольном вхождении стран Балтии в СССР. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Таллине.
    Посла России вызвали в МИД Эстонии

    «Сегодня я дал распоряжение вызвать посла России и выразить соответствующий протест», — сказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции правительства.

    По его словам, заявления Петрова не идут на пользу двусторонним отношениям, написала «Свободная пресса».

    Он также добавил, что коллеги из России многократно говорили, что Латвия, Литва и Эстония присоединились к СССР по взаимному согласию.

    «Я полностью отвергаю это заявление. Оно не отвечает историческим фактам», — заявил Рейнсалу.

    В российском посольстве подтвердили, что Петрова вызвали в МИД Эстонии.

    Ранее посольство в Таллине опубликовало комментарий департамента информации и печати МИД России, приуроченный к 80-летию вступления Латвии, Литвы и Эстонии в состав Советского Союза. В нем говорилось, что позиция Москвы по данному вопросу хорошо известна. Она основана на исторических реалиях того времени, архивных документах и фактах.

    Новости SMI.FM