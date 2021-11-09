Президент России Владимир Путин назначил нового посла от России в Катаре. Об этом сообщил RT со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Это пост занял Дмитрий Догадкин.

«Назначить Догадкина Дмитрия Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Государстве Катар», — сказано на сайте.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Политики обсудили вопрос миграции через белорусско-польскую границу, а также сотрудничество двух стран по итогам прошедшего 4 ноября заседания Высшего госсовета Союзного государства.