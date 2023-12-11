11 декабря 2023, 16:47
Посла Дании вызвали в МИД России из-за провокационных заявлений
МИД России сообщил о вызове посла Дании из-за провокационных высказываний
Посла Дании в Москве Якоба Хеннингсена вызвали в Министерство иностранных дел РФ из-за его заявлений о работе зарубежных компаний в России. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
«В МИД России был вызван посол Дании в Москве Якоб Хеннингсен в связи с его провокационными высказываниями в датских СМИ относительно деятельности иностранных компаний в России», — указали в ведомстве.
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В министерстве назвали недопустимыми оценки экономики РФ и правовых основ российского государства со стороны посла Дании. Пресс-служба отметила, что заявления иностранного дипломата граничат с вмешательством Дании во внутренние дела России.
В МИД добавили, что главный ущерб работе иностранных, в том числе датских компаний в РФ нанесли антироссийские санкции ЕС и США. Предприниматели, решившие продолжать деятельность в России, пользуются всесторонней поддержкой властей страны, подчеркнули в дипломатическом ведомстве. Министерство исходит из того, что в будущем Хеннингсен воздержится от подобных заявлений, заключила пресс-служба.
Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что Россия максимально заинтересована в продолжении работы зарубежных компаний в стране. По словам главы Минфина, бизнесмены из стран, попавших в список недружественных, могут вывести часть полученной прибыли с помощью дивидендов.
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