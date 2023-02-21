Власть 21 февраля 2023, 18:39 Посла Бангладеш вызвали в российский МИД Посла Бангладеш вызвали в МИД в связи с запретом судам из РФ заходить в порты республики РИА «Новости»

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МИД России вызвал посла Бангладеш Камрула Ахсана из-за решения властей республики запретить российским судам заход в свои порты. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Данный шаг не соответствует характеру традиционно дружественных двусторонних отношений и может негативно сказаться на перспективах нашего сотрудничества в различных областях», — сообщили в министерстве.

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Также на встрече с послом обсудили нынешнее состояние российско-бангладешского сотрудничества, добавили в дипведомстве.

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На прошлой неделе, 15 февраля, стало известно, что сухогрузам из РФ запретили заходить в порты Бангладеш. МИД республики передал российским представителям список из 69 судов, которым нельзя заплывать в порты Багладеш из-за риска подпасть под вторичные санкции со стороны Соединенных Штатов. МИД РФ заявил, что это не означает полного прекращения поставок товаров, так как под запрет попали лишь некоторые суда.