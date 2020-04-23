Посевная в России началась с заметным опережением графика

Несмотря на ограничения в перемещении, продиктованные пандемией коронавируса, посевная в России началась раньше срока по сравнению с предыдущим годом. Она опережает график на 10-15%, но производители столкнулись с логистическими трудностями.

Как рассказали газете «Известия» в Национальном союзе зернопроизводителей (НСЗ), основной проблемой стали перебои с поставками запчастей из-за рубежа. В Минсельхозе сообщили, что большая часть трудностей позади, и с ними сейчас могут столкнуться только малые и средние фермерские хозяйства. Они могут потерять возможность реализовать выращенную продукцию.

«По оперативным данным из регионов, на сегодняшний день под урожай 2020 года яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами посеяно более пяти миллионов гектар от общей площади ярового сева в 29,2 миллионов гектаров», — сообщил изданию исполнительный директор НСЗ Михаил Привезенцев.

В частности, в Липецкой области выполнено около 80% работ, а в Хабаровском каре — 60%. В Минсельхозе перспективы сезона оценили оптимистично — 97% озимых находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии. Их площадь даже увеличилась за счет зерновых, бобовых, овощных и кормовых культур.

Сейчас каких-либо проблем, связанных с распространением COVID-19, ведомство не наблюдает. При министерстве был создан оперативный штаб по проведению весенних полевых работ. Выдача пропусков для работы и передвижения сельскохозяйственной техники «решаются субъектами РФ в приоритетном порядке».

Панические заявления западной прессы о грядущем после пандемии голоде ранее прокомментировал заведующий сектором исследований АПК Института экономики РАН Борис Фрумкин. Он сообщил, что экспорт зерна уже ограничен, поэтому его дефицита не будет. Кроме того, в штатном режиме работают агрокомплексы по производству свинины и курятины, в прошлом году наблюдалось перепроизводство сахара, и его запас определенно есть.