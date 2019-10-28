Поручения для ускорения роста экономики подписали в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал несколько поручений, направленных на стимулирование роста экономики в стране.

«Я подписал перечень поручений. Он содержит меры, направленные и на улучшение делового климата и на повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами и контрольно-надзорной деятельности», — приводит РИА «Новости» слова Медведева на встрече с вице-премьерами.

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Глава правительства подчеркнул, что темпы роста российской экономики оставляют желать лучшего, именно поэтому необходимо все процессы ускорять. В числе мер по стимуляции должны быть, по мнению премьера, и дополнительные.

Медведев обратил внимание, что подписанный им документ достаточно объемный — в нем содержатся все направления, которые ранее он обсудил с министрами.

Поручения глава Кабмина подписал по итогам совещания 8 октября. После той встречи специалисты доработали пакет дополнительных решений по стимулированию экономического роста России.