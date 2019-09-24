Порошковый алкоголь обернется для его производителей большим штрафом

«Сухой алкоголь» запретили в России Подробнее

Авторы законопроекта предложили штрафовать россиян на сумму от 5 до 20 тысяч рублей за производство или оборот порошковых спиртных напитков. Возможна также конфискация товара. Должностным лицам подобное административное правонарушение обойдется в 20-50 тысяч рублей штрафа. Наибольшее наказание предусмотрено для юридических лиц — минимум 200 и максимум 500 тысяч рублей штрафа.

Заведенное дело об административном правонарушении будут рассматривать не только судьи и Роспотребнадзор, но и органы, на которые возложен госконтроль в области производства и оборота этилового спирта, а также спиртосодержащей и алкогольной продукции.

Автором инициативы является Правительство РФ. Основная цель законопроекта — реализовать задачи в области здорового питания населения, которые определены Основами государственной политики России.

«В настоящее время в мире появилась порошкообразная спиртосодержащая продукция, которая при добавлении к ней воды в определенной пропорции преобразуется в алкогольный напиток. Такая продукция не имеет разрешения для реализации на территории стран Европейского союза», — сообщили в кабмине.

Там же пояснили, что потребитель может по своему усмотрению изменять дозировку и способ употребления порошкообразной спиртосодержащей продукции.

«Например, возможно употребление ее в сухом виде, изменение дозировки при разбавлении водой, вдыхание и другое», — сказано в пояснительной записке.

В документе подобные «порошки» названы потенциально опасными для здоровья человека.