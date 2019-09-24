  • Порошковый алкоголь обернется для его производителей большим штрафом

    24 сентября 2019, 01:23

    Светлана Степанова

    На заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству 25 сентября будет рассмотрен законопроект об ответственности за производство и/или оборот порошкообразного алкоголя. Депутаты ГД в первом чтении уже приняли соответствующее дополнение статьи 14.171 Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщила «Парламентская газета».
    Порошковый алкоголь обернется для его производителей большим штрафом

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    Авторы законопроекта предложили штрафовать россиян на сумму от 5 до 20 тысяч рублей за производство или оборот порошковых спиртных напитков. Возможна также конфискация товара. Должностным лицам подобное административное правонарушение обойдется в 20-50 тысяч рублей штрафа. Наибольшее наказание предусмотрено для юридических лиц — минимум 200 и максимум 500 тысяч рублей штрафа.

    Заведенное дело об административном правонарушении будут рассматривать не только судьи и Роспотребнадзор, но и органы, на которые возложен госконтроль в области производства и оборота этилового спирта, а также спиртосодержащей и алкогольной продукции.

    Автором инициативы является Правительство РФ. Основная цель законопроекта — реализовать задачи в области здорового питания населения, которые определены Основами государственной политики России.

    «В настоящее время в мире появилась порошкообразная спиртосодержащая продукция, которая при добавлении к ней воды в определенной пропорции преобразуется в алкогольный напиток. Такая продукция не имеет разрешения для реализации на территории стран Европейского союза», — сообщили в кабмине.

    Там же пояснили, что потребитель может по своему усмотрению изменять дозировку и способ употребления порошкообразной спиртосодержащей продукции.

    «Например, возможно употребление ее в сухом виде, изменение дозировки при разбавлении водой, вдыхание и другое», — сказано в пояснительной записке.

    В документе подобные «порошки» названы потенциально опасными для здоровья человека.