  • Порошенко выступил против компромиссов Украины

    21 ноября 2019, 10:40

    Ольга Ситникова

    Бывший украинский президент и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко призвал Киев не соглашаться на компромиссы в вопросах членства Украины в НАТО и Евросоюзе. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на украинские телеканалы.

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    «Есть только один безопасный инструмент — это членство Украины в НАТО. Один демократический и экономический инструмент — полномасштабное членство в Европейском союзе», — уточнил Порошенко.

    Бывший лидер Незалежной также подчеркнул, что Украина не имеет других вариантов в этом вопросе. По его словам, у властей было «достаточно аргументов», подтверждающих это.

    Ранее государственное бюро расследований опубликовало перечень 13 уголовных дел, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко.