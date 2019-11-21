Порошенко выступил против компромиссов Украины
Бывший украинский президент и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко призвал Киев не соглашаться на компромиссы в вопросах членства Украины в НАТО и Евросоюзе. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на украинские телеканалы.
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«Есть только один безопасный инструмент — это членство Украины в НАТО. Один демократический и экономический инструмент — полномасштабное членство в Европейском союзе», — уточнил Порошенко.
Бывший лидер Незалежной также подчеркнул, что Украина не имеет других вариантов в этом вопросе. По его словам, у властей было «достаточно аргументов», подтверждающих это.
Ранее государственное бюро расследований опубликовало перечень 13 уголовных дел, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко.