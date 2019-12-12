Порошенко поприветствовал продление антироссийских санкций со стороны ЕС

Зеленский призвал Евросовет сохранить антироссийские санкции Подробнее

По данным информагентства, в январе следующего года истекает срок экономических санкций, которые ввел Евросоюз в отношении России. В последний раз пакет ограничительных мер продлевался в июне этого года. Рестрикции ЕС касаются оборонного, энергетического и финансового секторов экономики РФ. Кроме того, они затрагивают продукцию двойного назначения, которая производится в России.