Порошенко поприветствовал продление антироссийских санкций со стороны ЕС
Бывший лидер Незалежной Петр Порошенко на своей странице в Twitter поприветствовал решение Совета ЕС продлить действие антироссийских санкций. Об этом сообщило ИА RNS.
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По данным информагентства, в январе следующего года истекает срок экономических санкций, которые ввел Евросоюз в отношении России. В последний раз пакет ограничительных мер продлевался в июне этого года. Рестрикции ЕС касаются оборонного, энергетического и финансового секторов экономики РФ. Кроме того, они затрагивают продукцию двойного назначения, которая производится в России.